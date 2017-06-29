Osmanlı Şehzadesi Düzce’de

Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu ile makamında bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş makamında önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından 2. Abdülhamid’in dördüncü kuşaktan torunu olan Orhan Osmanoğlu ve eşi Esra Gürkan Osmanoğlu’nu makamında ağırlayan Başkan Keleş konuklarına ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Makamda yapılan kısa sohbetin ardından heyet Düzce Valisi Zülkif Dağlı’yı da makamında ziyaret etti. Vali Dağlı ile de kısa bir süre görüşen Orhan Osmanoğlu, Başkan Mehmet Keleş ile birlikte önce 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı daha sonra da Samandere Şelalesini gezdi. Parkta bulunan Konuralp Çeşmesine duyduğu hayranlığı dile getiren Osmanoğlu Başkan Keleş’ten diğer projeler ve yatırımlar hakkında da bilgi aldı.