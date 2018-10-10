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Otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce-Akçakoca D-655 karayolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çaptı.

Ortadan ikiye bölünerek parçalanan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.


Kaza; akşam saatlerinde Düzce - Akçakoca D-655 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan Sinan P. idaresindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil, çevre yolundan D-655 karayoluna bağlanan noktada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje savruldu. Orta refüjde bulunan ağaçlara çarpan otomobil ortadan ikiye bölünerek parçalandı. Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Sinan P. otomobil içinden fırlayarak hayatını kaybederken, 7 yaşındaki A.R.P. ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı A.R.P., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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