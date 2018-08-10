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10 Ağustos 2018 22:58

Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir otomobil bisiklete çarptı, kazada bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

10 Ağustos 2018 22:58


Kaza, akşam saatlerinde Düzce Merkez Yığılca ilçe yolu Çakırlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce Merkez istikametinden Yığılca ilçesi istikametine gitmekte olan Kerem Durmaz (16), bisikletiyle aydınlatması yeterli olmayan yolda ilerlerken Sadettin T. idaresindeki 81 AAB 268 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikleti ile yol kenarına fırlayan Kerem Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kerem Durmaz’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.




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