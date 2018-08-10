Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Düzce Merkez Yığılca ilçe yolu Çakırlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce Merkez istikametinden Yığılca ilçesi istikametine gitmekte olan Kerem Durmaz (16), bisikletiyle aydınlatması yeterli olmayan yolda ilerlerken Sadettin T. idaresindeki 81 AAB 268 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikleti ile yol kenarına fırlayan Kerem Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kerem Durmaz’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.