Parkları Düzce belediyesi işletecek

Düzce Belediye’sinden, parklarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Düzce Belediyesinde bulunan, işletmesi uzun zamandır müstecir tarafından yürütülen İnönü ve Avni Akyol parkları için yapılan ihalelerde ortaya çıkan sonuç tüm Düzcelilerin malumudur. Bir ticarethane olmayan, sosyal yaşam merkezi olması gereken parkların durumu ve vatandaşların en verimli şekilde faydalanması için sağlanacak donatıların temini konusunda Düzce Belediyesi her zaman hassas davranmış, park işletmecilerini yakından takip etmiştir. Bu uygulamada da esas amaç; Düzce halkının kendi öz malı olan parklarını beklediği ve talep ettiği şekilde kullanabilmesini sağlamaktır. Düzce Belediyesi tarafından işletme bütünlüğünün sağlanması ve yalnızca vatandaş odaklı hizmetin sunulması amacıyla birer sosyal tesise dönüştürülecek parklarda; cüzi fiyatlı yeme-içme alanları, vatandaşların boş vakitlerini değerlendirebilecekleri alanlar, sosyal ve eğitici faaliyetlerin yapılabileceği imkanların oluşturulması sağlanacaktır. Bu sebeple parklar üzerinde yapılan ihalelerin iptal edilmesine ve işletme hakkının da tamamen Düzce Belediyesine devredilmesine karar verilmiştir. Ailelerin, gençlerin ve çocukların huzurlu vakit geçireceği bir ortam oluşturulması, İnönü ve Avni Akyol parklarının Düzce Belediyesi işletmesi ve denetimi altında daha güvenilir, yaşanabilir ve kullanılabilir bir hale getirilmesi en kısa süre içinde sağlanacaktır” ifadelerinde bulunuldu.