Polis çocukları camide bilgilendirdi

Çocuklara, özellikle yabancı insanlara karşı nasıl davranacakları anlatıldı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri son günlerdeki kaçırma ve kayıp olayları ile boğulma olaylarına karşı özellikle gençleri ve çocukları bilinçlendirici eğitimler veriyor. Vatandaşların can güvenliklerini tehlikeye atmamaları hususlarına dikkat çekerek farkındalığı artırmak, halkı bilinçlendirmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğünce “Eğitime Devam” projesi Temmuz ayı başında Düzce’de uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında, Cedidiye Camisinde yaz kurslarına devam eden çocuklar ve gençlere dikkat etmeleri gereken temel güvenlik konuları, yabancı şahıslara karşı tutumları ve kendilerine yaklaşan tanımadıkları kişilere karşı göstermeleri gereken doğru davranış tarzları anlatılarak uyarılarda bulunuldu.

AFAD görevlisi tarafından Akçakoca’da denize girecekleri için, Boğulmanın nasıl fark edileceği anlatılırken, yüzme bilmeyenlere kesinlikle suya girmemesi, girerse de kesinlikle açılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu. Denizdeki akıntılar hakkında da çocuklara bilgi verilirken, boğulmakta olan bir kişiye kendine çok güvenmeyen bir insanın yaklaşmaması gerektiği uyarısı da yapıldı.

Daha sonra yine önemli konu olan çocuk kaçırılma ve kaybolma konusunda bilgiler verildi. Toplum destekli polislik ekibi yetkilisi, en önemli konunun çocukların tanımadığı kişilerle temas kurmaması olduğu belirtilirken, bir olumsuzlukla karşılaştıklarında çocuklardan çığlık atmaları istendi, tatbikat yaptırılarak çığlık attırıldı

Boğulma, kaybolma ve kaçırılma konularında verilen bilgilerin ardından Toplum destekli polisler cami çıkışında çocuklara dondurma ve bilgilendirici broşürler dağıttılar.

Eğitimlerin Ağustos ayı başına kadar merkezdeki ve ilçelerdeki camilerde devam edeceği öğrenildi.