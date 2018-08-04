Polisten Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı

Kurban Bayramı öncesinde Düzce Belediyesine ait hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar satışa çıkarılmaya başlandı. Dolandırıcıların özellikle yüksek fiyata mal alınıp satılan yerleri tercih ettiğini belirten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıkların satıldığı alanda satıcıları sahte paralara karşı uyardı. Dolandırıcıların özellikle bugünlerde sahte paraları piyasaya sürdüklerini ifade eden polis ekipleri, satıcıların çoğunun sahte para ile gerçek paranın arasındaki farkı bilemediklerini, şüphelendikleri kişiler olduğunda 155 Polis İhbar Hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundular.