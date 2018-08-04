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04 Ağustos 2018 10:29

Polisten Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı

Düzce’de Polis ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satanlara mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarıda bulundu.

Polisten Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı

04 Ağustos 2018 10:29


Kurban Bayramı öncesinde Düzce Belediyesine ait hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar satışa çıkarılmaya başlandı. Dolandırıcıların özellikle yüksek fiyata mal alınıp satılan yerleri tercih ettiğini belirten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıkların satıldığı alanda satıcıları sahte paralara karşı uyardı. Dolandırıcıların özellikle bugünlerde sahte paraları piyasaya sürdüklerini ifade eden polis ekipleri, satıcıların çoğunun sahte para ile gerçek paranın arasındaki farkı bilemediklerini, şüphelendikleri kişiler olduğunda 155 Polis İhbar Hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundular.




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