Şehit babasından yürüyüşçülere tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan başlattığı adalet yürüyüşünün 13’üncü gününde Düzce’ye giriş yaptı. Saat 09.00 sıralarında Bolu Dağı’nda başlayan yürüyüş boyunca Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yürüyüşçüler zaman zaman vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bazı vatandaşlar ise alkış tutarak yürüyüşçülere destek oldu.

Yürüyüşünü 9 buçuk saatte tamamlayan Kılıçdaroğlu’na Düzce şehir merkezine yaklaştığı sırada şehit piyade er Cihan Aksarı’nın babası Cemal Aksarı tepki gösterdi. Aksarı, “Şehitler için yürüyeceksiniz. Kaç tane şehit verdik. Utanmıyor musunuz?” dedi.

Yürüyüş Düzce şehir merkezinde sona erdi.