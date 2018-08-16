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16 Ağustos 2018 14:15

Sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı

Denizlerde çapariyle palamut avının serbest bırakılmasının ardından sezonunun avlanan ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı.

Sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı

16 Ağustos 2018 14:15


Akçakoca’da küçük tekneleriyle gece denize açılan balıkçılar, çapari yöntemiyle avladıkları tezgahlara koydular. Balıkçı Adnan Özer, palamut sezonunun bereketli başladığını söyledi. Tezgahlarda şu an itibarıyla bol miktarda palamut bulunduğunu belirten Özer, "Karadeniz’in tamamında palamut çaparilere takıldı. Allah’a şükürler olsun sezon çok bereketli başladı. İnşallah devamı gelecek. Çünkü çaparilere bu miktarda palamut takılıyorsa demek ki denizde çok balık var" dedi.


Özer, sezonun ilk palamutlarının tanesi 5 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunulduğunu söyleyerek, "Vatandaşın sezonun ilk palamutlarına yoğun ilgi göstereceklerine inanıyoruz. Kısa sürede mutlaka tükenecektir. Fiyatlar normal sayılır. Ucuz olsun ki hem vatandaş bol bol tüketsin hem de bizler para kazanalım" diye konuştu.




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