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23 Haziran 2017 13:25

SGK Şehit yakınları ve gazileri ağırladı

Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar programında bir araya geldi.

SGK Şehit yakınları ve gazileri ağırladı

23 Haziran 2017 13:25

SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, kurum olarak şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.


Ramazanın bitmesine sayılı günler kala Düzce SGK İl Müdürlüğü şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi.


SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu iftarda yaptığı konuşmada, “Bu topraklar için canlarını hiçe sayan Aziz Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, Şehit Ailelerini ve Gazilerimizi şahsım ve Kurumum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu büyük fedakarlık karşısında ne yapsak azdır. Hakkınızı asla ödeyemeyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gazilerimize ve şehit ailelerine şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum” dedi.




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