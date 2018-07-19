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19 Temmuz 2018 13:46

Sürücülerin alevlerle imtihanı

DÜZCE(İHA) – Düzce Kuzey çevre yolunda kamyonun alev alan tekerleği yoldan geçen diğer sürücüler tarafından söndürüldü.

Sürücülerin alevlerle imtihanı

19 Temmuz 2018 13:46

Sürücülerin yanan tekerleği söndürmek için verdiği mücadele ise cep telefonuna kaydedildi.


Düzce’de Kuzey çevre yolunda ilerleyen kamyonun arka tekerleği bir anda alev aldı. Tekerleğinin yandığını gören sürücü, kamyonunu hemen yolun kenarına çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler de yolun kenarındaki dereden kovalarla su taşıyarak yanan tekerleğe dökmeye çalıştı. Bir başka sürücü ise alevlere aldırış etmeden tekerleğin yanına kadar girerek aracındaki yangın tüpünü sıktı. Bu esnada kamyon şoförü de bir kova suyu alevlerin üzerine atınca yanan tekerlek söndürüldü.


Sürücülerin alevlere karşı verdiği mücadele ise cep telefonuna kaydedildi.




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