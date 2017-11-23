Tarihi dokuyu korumak için eğitim verildi

Düzce Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan seminer, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teknik Personellerine ve Konuralp halkına yönelik ‘Bütüncül Koruma Anlayışı ve Tarihi Kentlerin Korunması’ kapsamında Konuralp Müzesi’nde başladı.

Proje kapsamında, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleri, Düzce Üniversitesi Düzce İl Özel İdaresi, Karayolları, Orman İşletme Müdürlüğü, SEDAŞ ve Türk Telekom, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ilçe belediyelerde görev yapan teknik personellerine ve Konuralp Halkına eğitim verilecek. Eğitim programı kapsamında, estetik birikime sahip tarihi kentin sevdirilmesi kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve geliştirilmesinin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğunun öğretilmesi ve buna ilişkin planlama ilkelerinin belirtilmesi amaçlanmıştır. 1 hafta sürecek eğitimler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor ve bölge halkının bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.