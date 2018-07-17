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17 Temmuz 2018 14:44

TDBB Yönetim kurulu Düzce’de toplanacak

Düzce Belediyesi’nin de yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Düzce’de yapılacak.

TDBB Yönetim kurulu Düzce’de toplanacak

17 Temmuz 2018 14:44


Düzce uluslar arası organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Akçakoca’da düzenlenecek 3 günlük organizasyon ile Düzce Belediyesinin de yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu üyeleri Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirecek. Türkiye’nin birçok büyükşehir ve il belediye başkanları ile yurtdışından birliğe üye olan belediyelerin başkanlarının da katılacağı toplantı 18 Temmuz Çarşamba günü Akçakoca’da bulunan bir otelde yapılacak. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon kapsamında konuk belediye başkanlarına Akçakoca’da tekne turu ile Samandere Şelalesi gezisi de düzenlenerek özellikle yurtdışından gelen misafirlere Düzce tanıtılacak.




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