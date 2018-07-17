TDBB Yönetim kurulu Düzce’de toplanacak

Düzce uluslar arası organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Akçakoca’da düzenlenecek 3 günlük organizasyon ile Düzce Belediyesinin de yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu üyeleri Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirecek. Türkiye’nin birçok büyükşehir ve il belediye başkanları ile yurtdışından birliğe üye olan belediyelerin başkanlarının da katılacağı toplantı 18 Temmuz Çarşamba günü Akçakoca’da bulunan bir otelde yapılacak. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon kapsamında konuk belediye başkanlarına Akçakoca’da tekne turu ile Samandere Şelalesi gezisi de düzenlenerek özellikle yurtdışından gelen misafirlere Düzce tanıtılacak.