TOKİ Düzce’deki arsasını müzayedeye çıkarıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde 108 adet arsayı satışa sundu. Toplam 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğünde 108 adet olan ve muhammen bedeli yaklaşık 734 milyon TL olan arsalar “açık artırma” yöntemi ile satılacak.

Müzayede 19 Temmuz 2018 tarihinde Perşembe günü saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’ndaki konferans salonunda gerçekleştirilecek. Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayın yapılacak. Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adresleri ile 0(212) 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.