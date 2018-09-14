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Traktör römorku devrildi 5 yaralı

Düzce Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 fındık işçisi yaralandıKaza sabah saatlerinde merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde meydana geldi.

Düzce Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 fındık işçisi yaralandı


Kaza sabah saatlerinde merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre Aliiksan K. idaresindeki traktörün Kurtsuyu Merkeze geldiğinde sırada virajı almayarak römorkun traktörden ayrılıp devrilmesi sonucu meydana geldi.


Meydana gelen kazada Eminaçma köyünden Kurtsuyu köyüne fındık toplamak için giden 5 mevsimlik işçi yaralandı.Yaralılar Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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