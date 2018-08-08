Ülke tarımında önemli roller üstlenecekler

Dr. Sevcan Öztemiz, Düzce’nin kışlık ve yazlık ürünlerin yetiştiriciliğine uygun iklim ve toprak yapısına sahip olduğunu söyledi.

Dr. Sevcan Öztemiz, YKS tercih sürecinin başladığı şu günlerde, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde ilk kez öğrenci alacak Tarla Bitkileri Bölümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tarla Bitkileri Bölümü’nü, bitkisel üretimi en geniş şekilde temsil eden bölüm olarak tanımlayan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, bölümün amacını; tarla bitkileri olarak tanımlanan tahıllar, baklagiller, yem bitkileri, yağ bitkileri, lif bitkileri, nişasta ve şeker bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile bazı endüstriyel bitkilerin adaptasyon, yetiştirme teknikleri, çeşit geliştirme ve ürün değerlendirme konularında nitelikli Ziraat Mühendislerinin yetişmesini sağlamak şeklinde açıkladı. Ayrıca Bölümün, verilecek eğitim-öğretimin yanında, temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak Ülkemiz tarla bitkileri sorunlarına çözüm üretmeyi ve tarımın gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediğini de belirtti.

Tarımsal üretimde çeşitliliğin, verimliliğin ve kalitenin artırılmasını sağlayacaklar

Tarla Bitkileri Bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin; tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı hakkında bilgi sahibi olacağını, elde etmiş oldukları bilgileri daha ileri teknolojilerle birleştirerek tarımsal üretimde çeşitliliğin, verimliliğin ve kalitenin artırılmasını sağlayacaklarını ifade eden Prof. Dr. Öztemiz, mezunların bu konularda gelişen yeni teknolojileri takip edebilecek ve bu teknolojilerin uygulamaya aktarılmasında öncülük edebileceklerini de sözlerine ekledi. Tarla Bitkileri Bölümü’nde, çok çeşitli konularda faydalı ve nitelikli teorik eğitimler vereceklerini söyleyen Öztemiz, “Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimize; bilimsel düşünebilme, bilimsel verileri toplama ve analiz etme, teorik bilgileri uygulamaya aktarma, sosyal yönden sorumluluk kazanabilme, birlikte çalışabilme ve paylaşabilme gibi beceriler kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bitkisel verimliliğin artırılması, doğal çevreyi koruyan sürdürülebilir ürün yetiştiriciliği ve yönetimi alanlarında özel ve kamu kuruluşlarına her türlü teknik bilgi desteğinin sağlanması, Üniversite-Üretici-Sanayici işbirliği beklentilerinin karşılanması konularına önem vereceğiz” ifadelerini kullandı

“Düzce kışlık ve yazlık ürünlerin yetiştiriciliğine uygun iklim ve toprak yapısına sahip”

Tarla Bitkileri Bölümü’nün, alanda çalışılabilecek geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, bu anlamda Düzce ilinin kışlık ve yazlık ürünlerin yetiştiriciliğine uygun iklim ve toprak yapısına sahip olma avantajı bulunduğuna vurgu yaptı. Bölümü tercih edecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Ziraat Mühendislerinin hem kapalı (büro, laboratuvar, fabrikalar, çiftlikler) ortamda, hem de açık arazide çalıştıklarını ifade ederek Fen bilimleri derslerinde başarılı, görme duyumu keskin, ayrıntıyı fark edebilen, dikkatli ve sabırlı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, doğayı ve bitkileri seven öğrencilerin daha başarılı olacakları değerlendirmesinde bulundu.

Tarla bitkileri bölümü geniş iş olanaklarına sahip

Bölümün iş olanaklarından da söz eden Prof. Dr. Öztemiz, mezun öğrencilerin Ziraat Mühendisleri olarak üniversitelerde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde, Zirai Karantina Müdürlüklerinde, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Devlet Su İşleri ve benzeri kamu kurumlarında görev aldıklarını ifade etti. Özel sektörde ise kendi tarımsal ilaç bayilerini açabilecekleri gibi, tarım ilaçları üreten ve pazarlayan şirketlerde, Ar-Ge niteliğindeki tohumculuk araştırma kuruluşlarında, tarımsal üretim gerçekleştiren işletmelerde, tarımsal ürün işleme tesislerinde, bitkisel ilaç, gübre, tohum, tarımsal alet ve ekipmanların üretim ve satışında, peyzaj ve son yıllarda özellikle tohum şirketlerinde istihdam edilebileceklerini dillendirdi.

Öztemiz, “Mezunlarımız; Tohum Sertifikasyon kuruluşlarında, Tohum Üretim İstasyonlarında, Türkiye’de tohum üretimi yapan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan çok sayıda yerli ve yabancı tohum firmalarında çalışabilecekleri gibi, tohum bayiliği açabilmekte ve kendi işlerini kurabilmektedir. Bununla birlikte, Ziraat Bankası’na bağlı birimler, Şeker Fabrikaları, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır” şeklinde konuştu.

Dr. Sevcan Öztemiz, Ülkemiz tarımında önemli roller üstlenmek üzere tercih yaparak Fakültelerinde eğitime başlayacak dinamik Ziraat Mühendisi adaylarını heyecanla beklediklerini belirterek tüm öğrencilerin başarılı bir dönem geçirmesi temennisiyle sözlerini sonlandırdı.