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04 Ağustos 2018 10:29

Üyelere tek tek ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 7.

Üyelere tek tek ziyaret

04 Ağustos 2018 10:29

Meslek Komitesi, tekstil sektöründe Düzce’ye hem ekonomik hem istihdam açısından katkıda bulunan tekstil firmalarını ziyaret ederek komitesi üyesi firmaların çalışmalarını yerinde görüyor. Yapılan ziyaretlerle birlikte Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmaların sorunlarını yerinde tespit eden Komite üyeleri, çözüm yollarını da yine birlikte arıyor.


Tekstil firmalarını bünyesinde barındıran Meslek Komitesi bünyesinde bulunan firmaları ziyaret ederek hem yaptıkları çalışmaları hem de sorunlarını yerinde öğreniyor. Ticaret ve Sanayi Odasına üye tesktil firmaları ziyaretlerine Düzce’ye yeni gelen bir hazır giyim firmasını ziyaret ederek devam eden 7. Komite Başkanı Mutlu Kayan ve komite üyeleri ziyarette tekstilin Düzce’de özellikle kadın istihdama olan katkısı konuştular.


Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan, Komite üyeleri Hayati Eğilmez, Selahattin Aydın, Emre Durmazoğlu, Proje Uygulama Birimi Başkanı Tuncay Yüksel’in katıldığı firma ziyaretlerinde giyim sektöründe ki durumu değerlendirmek amacıyla Düzce’de önemli bir yeri olan tekstil sektörünün durumu ve istihdam konusunda görüş alışverişinde bulundular.


7. Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan tekstil de istihdamın kadın ağırlıklı olmasının önemli olduğuna dikkat çekerken nitelikli olmayan insanların kısa sürede kendilerini geliştirdiklerini vurguladı. Mutlu Kayan ; “Biz oda olarak bu tekstilin tüm Türkiye’de var olmasını, gelişmesini ve gelişirken de Devlet tarafından aldığı teşvikleri doğru kullanmasını hem analiz edip daha iyi nasıl olabiliri komiteler olarak istişare ediyoruz. Böyle iller de nüfus artışına iş sağlamanın tek yolu tekstildir. Firmalarımız inşallah ilimizde ürettikleri ürünleri bütün dünyaya satacak marklar kurabiliriz” dedi. Ziyarette ayrıca merkezi Düzce’de olacak alt firmaların ekonomiye yapacağı katkıdan söz edilirken, çoğunun merkezi İstanbul’da olan firmalardan Düzce’nin ekonomik olarak faydalanamadığı belirtildi.




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