Uyuşturucuya karşı yürüdüler

Yürüyüş sonunda uyuşturucu ile mücadeleye büyük katkı verdikleri bilinen kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.

Madde bağımlılığı tüm dünya genelindeki toplumların temel sağlık sorunlarından biri.

Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirledi.

Tüm ülkelerde ve Türkiye’de toplumları bilinçlendirmek için 26 Haziran tarihinde çeşitli etkinlikler yapılırken, Madde bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Düzce’de de yürüyüş düzenlendi.

İl Halk Sağlı tarafından düzenlenen yürüyüşe, Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, kurum müdürleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Belediye önünden başlayan yürüyüş Anıtpark’ta son buldu.

Anıtpark’ta açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ali Rıza Akbay, uyuşturucunun sadece devletin sorunu olmadığını, tüm kurumlar ve STK’lar ile sorunun çözümü için birlikte çalışmanın gerektiğini vurguladı.

Programda, uyuşturucu ile mücadeleye katkı veren kişi ve kurumlara protokol tarafından teşekkür plaketi verildi.