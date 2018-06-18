Yağmur kazaları beraberinde getirdi

İlk kaza D-100 karayolu İhsaniye Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.B.O.’nun kullandığı 81 FN 633 plakalı otomobil, D-100 karayolu İhsaniye mevkii ışıklı kavşakta C.B.’nin kullandığı 67 TG 080 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde ışıkta bekleyen E.Y.’nin kullandığı FN EG 1908 yabancı plakalı otomobile çarptı. 3 araçta bulunan 5 kişi yaralanırken yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen diğer kaza ise Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hal Kavşağı’nda C.G.’nin kullandığı 67 UE 706 plakalı otomobil ile M.T.’nin kullandığı 81 DM 955 plakalı otomobiller çarpıştı. Aynı istikamette seyreden F.N.’nin kullandığı 81 ES 646 otomobil ile yolun ortasında durdu. E.P.’nin kullandığı 81 S 0108 plakalı işçi servisi ise duramayarak yolda duran otomobillere çarptı. Servis aracının çarptığı diğer araçlarda birebirine çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada işçi servisinde bulunan N.F. ve H.G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.