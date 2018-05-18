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18 Mayıs 2018 11:56

Yaşamak istiyorsan elimi tut

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı tarafından “Yaşamak İstiyorsan Elimi Tut” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Yaşamak istiyorsan elimi tut

18 Mayıs 2018 11:56


İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını, Düzce Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hacer Alemdar yaptı. Konuşmasında; ilk yardımı ve kişilerin yapmış olduğu acil yardımı, hayatın her alanında insanlar için gerekli ve vazgeçilmez bir durum olarak nitelendiren Hacer Alemdar, yaşam ve ölüm arasında ince bir çizgide bulunan insanın hayatı için ilk ve acil yardımın öneminin gün geçtikçe arttığını vurguladı.


Özellikle hastane öncesi yapılan acil yardım girişimlerinin, hastanın hayatının kurtulmasında çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Alemdar, acil servislerin, hastaneye varmadan yapılan girişimlerin kalitesini ortaya çıkaracağını ve diğer sağlık profesyonelleri ile olan işbirliğine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.


Açılış konuşmasının ardından, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Başkanı Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu, “Yaşamak İstiyorsan Elimi Tut” başlıklı bir konferans verdi. Acil Tıp Anabilim Dalı’nın tarihi geçmişinden bahsederek acil tıp deneyimlerini Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaşan Prof. Dr. Topaçoğlu, Acil Tıp öğrencilerinin sürekli kendilerini yenilemesi ve geliştirmesi gerektiğini söyleyerek çok önemli bir görev yaptıklarının bilincinde olmalarının önemi üzerinde durdu. “İşinizi sevgi, saygı ve sadakatle yapmalısınız.” diyen Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu, acil müdahalelerde yaptıkları küçük müdahalelerin hastaların hayatının kurtulmasında önemli olduğuna vurgu yaptı.


Konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram tarafından Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Başkanı Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.




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