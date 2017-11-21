Yaylada mahsur kalan iki genci AFAD kurtardı

Öğrencileri Düzce AFAD ekipleri paletli araçla kurtardı.

Alının bilgilere göre Gölyaka ilçesi Pürenli Yaylası’na kamp için ATV araçları ile çıkan Sakarya Üniversitesi öğrencileri Cihan M. (22) ve Yıldız A. (21) aniden bastıran kar yağışı sonrasında dağda mahsur kaldılar. Araçları karla kaplanan iki öğrenci telefon da çekmeyince panik oldular. Bir süre yürüyen öğrenciler bir dağ evine sığınarak yardım isteyebildiler. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Düzce AFAD ekipleri yaklaşık 7 saatlik çalışma sonrasında 2 arazi aracı ve 8X8 amfibik paletli araçla iki üniversite öğrencisine ulaşarak şehir merkezine indirmeyi başardılar. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde kontrol edilen iki öğrencisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.