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21 Kasım 2017 19:26

Yaylada mahsur kalan iki genci AFAD kurtardı

Düzce’nin Pürenli Yaylası’na çıkan iki genç aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı.

Yaylada mahsur kalan iki genci AFAD kurtardı

21 Kasım 2017 19:26

Öğrencileri Düzce AFAD ekipleri paletli araçla kurtardı.


Alının bilgilere göre Gölyaka ilçesi Pürenli Yaylası’na kamp için ATV araçları ile çıkan Sakarya Üniversitesi öğrencileri Cihan M. (22) ve Yıldız A. (21) aniden bastıran kar yağışı sonrasında dağda mahsur kaldılar. Araçları karla kaplanan iki öğrenci telefon da çekmeyince panik oldular. Bir süre yürüyen öğrenciler bir dağ evine sığınarak yardım isteyebildiler. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Düzce AFAD ekipleri yaklaşık 7 saatlik çalışma sonrasında 2 arazi aracı ve 8X8 amfibik paletli araçla iki üniversite öğrencisine ulaşarak şehir merkezine indirmeyi başardılar. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde kontrol edilen iki öğrencisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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