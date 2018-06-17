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17 Haziran 2018 15:54

Yeni doğmuş karacaya sahip çıktılar

DÜZCE(İHA) – Bolu’nun Aladağlar mevkiine giden vatandaşlar, yol kenarında henüz yeni doğmuş bir karaca yavrusu gördüler.

Yeni doğmuş karacaya sahip çıktılar

17 Haziran 2018 15:54

Karaca yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Bolu’nun Aladağlar mevkiine giden vatandaşlar, yol kenarında henüz yeni doğan bir karaca yavrusu olduğunu fark ettiler. Annesini kaybettiği düşünülen ve tekrar yolunu bulamayan karaca yavrusu vatandaşlar tarafından araca alındı. Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü’ne haber verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yavru karacayı teslim alarak Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan rehabilitasyon merkezine götürdüler. Bir süre burada beslenecek olan yavru karaca daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.




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