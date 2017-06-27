Yüz yılı aşkın gelenek sürüyor

Geleneksel hale getirilen Balatlı Karakucak Güreşleri, şehir merkezinde düzenlenen davul ve zurnalı kortej geçişi ile başladı. Balatlı köyünde 113 yıldır geleneksel hale getirilen Balatlı Güreşleri, her yıl Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü tekrarlanıyor.

Müsabakalar öncesi yapılan davul ve zurnalı şehir içi yürüyüşünde, bu yılın güreş ağası İdris bahadır ile Balatlı Köyü Muhtarı Mehmet Çil, güreş severleri müsabakaların oynanacağı Balatlı köyüne davet etti.

Şehir merkezinde davul ve zurnayla vatandaşa yapılan çağrıda güreşlerin tüm özellikleri anlatılıyor.