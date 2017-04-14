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14 Nisan 2017 15:36

16 Nisan’da parkmetreler ücretsiz

Edirne Belediyesi, 16 Nisan Pazar günü referandum nedeniyle parkmetre uygulaması yapılan caddelerden gün boyunca ücret alınmayacağını duyurdu.

16 Nisan’da parkmetreler ücretsiz

14 Nisan 2017 15:36


Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır Başkanlığında toplanan Edirne Belediye Encümeni, 16 Nisan’da Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce parkmetre uygulaması yapılan caddelerden gün boyunca ücret alınmamasını kararlaştırdı.


Belediye Encümenin oy birliğiyle aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:


"16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan anayasa değişikliği referandumunda şehrimiz merkezinde çalışan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce parkmetre uygulaması yapılan caddelerde parkmetrede çalışan personelimizin çoğunun sandık görevlisi olması ve oy kullanacak olmaları sebebiyle 16 Nisan 2017 tarihinde izinli sayılmaları ve aynı gün parkmetre uygulamasının yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir."


Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan ücret talep eden şahıslara itibar etmemeleri ve böyle bir durumda Alo 153 numaralı hattı arayarak, Edirne Belediyesine bildirmeleri istendi.




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