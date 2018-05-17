19. Ulusal Kırkpınar Yarışması’nın sonuçları belli oldu

Fotoğraf yarışmasında bu yıl 106 katılımcı 401 fotoğrafla yarıştı.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin daha iyi anlaşılması, ata sporunun yurt içi ve yurt dışında tanıtılması ve fotoğraf sanatçılarının Kırkpınar’a olan ilgisinin arttırılması amacıyla düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da 2014 yılında 3 (üç) yıldız almaya hak kazanan 19. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmada; 106 katılımcının 401 fotoğrafı değerlendirildi.

Yarışmanın Jüri Üyeliğini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çiğdem Gegeoğlu, Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı A. Beyhan Özdemir, EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz ve Fotoğraf Sanatçısı Enver Şengül yaptı.

Yarışmada 93 fotoğraf ikinci tura, ikinci turdan da 55 eser üçüncü tura yükseldi. Finalde; Sebahattin Özveren ‘Masumiyet’ isimli eseri ile birinci, Ömer Şahin ‘Şaban Yılmaz’ isimli eseriyle ikinci, Mustafa Topyanak ise ‘Mutluluk’ isimli eseri ile üçüncü oldu. Edirne Belediyesi Özel Ödülüne Gül Karakoç Yılmaz’ın ‘Sarmal’ isimli eseri layık görüldü. 3 adet mansiyon ödülünü ise Ömer Şahin (Zafer), Tülay Emek (Geleceğin Pehlivanları) ve Mehmet Müsebbih Ergin (Er Meydanı) aldı. Yarışmada 33 eser de sergileme ödülüne layık görüldü.

Yarışma sonucunda birinci 5 bin TL, ikinci 4 bin TL, üçüncü 3 bin TL, Edirne Belediyesi Özel Ödülü’nü kazanan 2 bin TL, 3 adet mansiyon ödülünü kazananlar biner TL, sergilemeye değer görülen 33 adet fotoğrafın sahibi de 200’er TL para ödülü almaya hak kazandı.

4 yıldıza doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın 19.’sunu tamamladıklarını belirterek, “Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın gelecek yıl 20.’sini düzenleyeceğiz. 20. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’yla yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından 4 yıldıza layık görülecek. Böylelikle yarışmamız 4 yıldıza sahip olan sayılı yarışmalardan biri haline gelecek. Yarışmaya katılan; Kırkpınar’ı fotoğraflarla belgeleyen; en iyi kareyi yakalamak için güneşin altında saatlerce ter döken tüm fotoğraf sanatçılarını bir kez daha kutluyorum. Bu yıl yine bir birinden değerli fotoğraf kareleri vardı. Seçim yapmakta bir hayli zorlandık” dedi.