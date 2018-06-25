23 gün önce kaybolan alzaymır hastası hala bulunamadı

2 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında "Tarla dolaşmaya gidiyorum" diyerek evinden ayrılan alzaymır hastası Ahmet Meriç (67), 23 gündür kayıp. Ahmet Meriç’in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramalar sonuç vermezken, oğlu Fatih Meriç babasını bulma umuduyla aramaya devam ediyor.

Babasının fotoğrafının basılı olduğu notları dağıtan Fatih Meriç, "2 Haziran’da babam akşam vakti geriye dönmeyince annem bizleri aradı. Biz de gece boyunca aramalarımızı sürdürdük. Arama çalışmalarımız yaklaşık 3 gün sürdü. Jandarma ekipleri, AFAD ekipleri de aramalarımıza destek verdi ama ne yazık ki bir ize rastlayamadık. Ne bir görene ne de bir duyana rastlamadık. Bir arabayla bir yere gitmiş olduğunu düşünüyoruz. Alzaymır rahatsızlığı olduğu için konuşmakta zorlanıyor. Parkinson rahatsızlığı olduğu için de yürümekte zorlanıyor. Bunun dışında başka rahatsızlığı yok" dedi.