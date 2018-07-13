57 Başpehlivan dualı çayıra çıkacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda yarın 57 başpehlivan mücadele edecek. Geçen yıl başpehlivan sayısı 60 iken bu yıl sayı 57’ye geriledi.

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olarak kabul edilen bitmeyen güreşin devam efsanesi Kırkpınar’da, bu yıl tüm zamanların kayıt rekoru kırıldı. Geçen yıl 2 bin 199 pehlivanla kırılan rekor bu yıl egale edildi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 14 ayrı boyda toplamda 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı. Bu yıl başpehlivanlık güreşlerinde ise 57 pehlivan altın kemer için mücadele edecek.

Boylara göre güreşecek pehlivan sayıları ise şu şekilde;

"Minik-1: 133 pehlivan, Minik-2: 138 pehlivan, Teşvik-1: 158 pehlivan, Teşvik-2: 169 pehlivan, Tozkoparan: 185 pehlivan, Ayak: 231 pehlivan, Deste Küçük: 224 pehlivan, Deste Orta: 151 pehlivan, Deste Büyük: 97 pehlivan, Küçük Orta Küçük: 328 pehlivan, Küçük Orta Büyük: 148 Pehlivan, Büyük Orta: 134 pehlivan, Başaltı: 75 pehlivan, Başpehlivan; 57 pehlivan."

Başpehlivanlık mücadeleleri yarın başlıyor

Edirne Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, bu yıl dualı çayır Er Meydanı’na 57 başpehlivan ayak basacak. 14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde, birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur müsabakalarının ardından çeyrek ve yarı final müsabakalarının ardından adını finale yazdıran 2 sporcudan birisi altın kemerin sahibi olarak adını altın harflerle tarih sayfalarına yazdıracak.