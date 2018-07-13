657 yıllık destan Er Meydanı’nda başladı

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda bu yıl 657.’si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30’da, Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, 50 yılı aşkın süredir tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda cazgırlık yapan Başcazgır Şükrü Kayabaş’ın manileriyle peşrev çekti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne bu yıl 2 bin 228 pehlivan başvurarak, tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru kırılmış oldu. Minik pehlivanların müsabakaları çok çekişmeli geçerken, günler öncesinden Kırkpınar’a hazırlanan güreşçiler, rakiplerini kısa sürede tuş etti ve dinlenmek üzere soyunma odalarının yolunu tuttu.