Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 10:10

657 yıllık destan Er Meydanı’nda başladı

Edirne’de olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar’da, pehlivanlar dualı çayır Er Meydanı’na ayakbastı.

657 yıllık destan Er Meydanı’nda başladı

13 Temmuz 2018 10:10


Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda bu yıl 657.’si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30’da, Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, 50 yılı aşkın süredir tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda cazgırlık yapan Başcazgır Şükrü Kayabaş’ın manileriyle peşrev çekti.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne bu yıl 2 bin 228 pehlivan başvurarak, tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru kırılmış oldu. Minik pehlivanların müsabakaları çok çekişmeli geçerken, günler öncesinden Kırkpınar’a hazırlanan güreşçiler, rakiplerini kısa sürede tuş etti ve dinlenmek üzere soyunma odalarının yolunu tuttu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç