87’lik ‘Makbule nine’ yaptırdığı anaokulunun açılışında dimdik durdu

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, minik çocukların gelecekteki girişimcilik kültürünü geliştirmenin amaçlandığı ’Yaşam Alanlarım Oluşuyor Hayatım Renkleniyor’ projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi. Hatice Erkurt Anaokulunda hayata geçirilen projenin kapanış törenine Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Salim Çavuş, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, okula annesinin ismini veren 87 yaşındaki bağışçı Makbule Raika Erkurt ve öğretmenler katıldı.

Bağışladığı okulun açılışında dimdik durdu

Törenin yapıldığı salona tekerlekli sandalyeyle getirilen 87 yaşındaki bağışçı Erkurt, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında ’benim içim rahat etmiyor’ deyip zor da olsa tekerlekli sandalyesinden ayağa kalkarak, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Törende konuşan Okul Müdürü İlknur Çevik, proje kapsamında kurulan Girişimci Çocuk Kulübüyle çocuklarda girişimcilik kültürüne katkı sağlamaya çalıştıklarını ve sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgede yaşayan çocukların okul öncesi eğitime kavuşturulduğunun altını çizdi.

"Bir okula albeni kazandırmak çok önemli"

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, eğitim kurumlarının fiziki yapılarının önemine vurgu yaparak, "Her şeyden önce bir okula albeni kazandırmak çok önemli. Yani okulun fiziki mekanının çok önemli olması gerekiyor. Bizler okulları yaparken tabi ki çok büyük devlet yatırımları ile yapıyoruz. Fakat devletin vermiş olduğu bazı şeyler var. Bunlar standart şeyler. Ve artık ondan sonra okul idarecisi arkadaşların ve çevredeki diğer paydaşların etkisi ile iş birliği ile okullarımız al beni özelliğine kavuşuyor" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Salim Çavuş ise Kalkınma Ajansı olarak benzer projelere desteklerinin devam edeceğini söyledi.