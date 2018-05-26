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26 Mayıs 2018 22:24

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger: “Sınır ötesi işbirliği son derece önemli”

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger ve beraberindeki AB üyesi ülkelerin Büyükelçileri, Bulgaristan’da bir dizi temaslarda bulundu.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger: “Sınır ötesi işbirliği son derece önemli”

26 Mayıs 2018 22:24

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, “Sınır ötesi işbirliği son derece önemli” dedi.


AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, Avrupa Birliği üyesi İsveç, İtalya, Romanya, Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Portekiz, Lüksemburg, Danimarka, Estonya, İrlanda, Litvanya, Letonya, Malta, Hollanda ve Hırvatistan ülkelerinin büyükelçileri ile birlikte Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde bir dizi temaslarda bulundu.


Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden karayolu ile Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde bulunan kültür merkezine ulaşan heyeti, Haskovo Bölgesi Valisi Stanislav Dechev ve Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky karşıladı.


“Sınır ötesi işbirliği son derece önemli”


AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, program öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sınır ötesi işbirliği ve komşularla işbirliğinde bulunulması, hem Avrupa Birliği açısından son derece önemli hem de AB ülkeleri arasında da AB’nin komşuları işbirliği açısında son derece önemli” dedi.


Svilengrad Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programlarda, şiir dinletileri, folklorik gösterilerin yanı sıra Türkiye ve Bulgaristan’da yaşayan öğrencilerin gelecek ile ilgili mesajlarına yer verildi. Öte yandan programda dünyaca ünlü caz sanatçısı Yıldız İbrahimova da özel bir gösteri sergiledi.


Program, katılımcılara ödül ve hediyelerin takdimin ardından son buldu. Heyet, Osmanlı zamanında kurulmuş ve AB fonlarıyla onarımı yapılmış tarihi köprüde incelemelerin ardından Türkiye’ye dönüş yaptı.




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