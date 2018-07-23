"Akademi Rumeli 4" Edirne’de başladı

Balkan ülkelerinde yaşayan Türk öğrenciler, Edirne’de 8 farklı atölyede uzman isimlerden 10 gün eğitim alacak. Kültür-sanat, tiyatro, iletişim, müzik, gastronomi, tarih, edebiyat gibi bir çok alanda eğitim alacak olan yaklaşık 150 öğrenci, "Akademi Rumeli 4" projesi sayesinde kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Edirne Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen "Akademi Rumeli 4" açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, Osmanlı Devletinin önemine değinerek, “Fetih bir işgal değildir. Fetih kapı açmaktır. Fetih medeniyeti görmektir. İnsanlığı, barışı, huzuru götürmektir. Fetih gidilen yeri şenlendirmektir, gidilen yeri mutlu etmektir. Bizim anlayışımız her zaman insanların mutluluğu olmuş ve insan temelli anlayışın Balkanlardaki ve Rumelideki önemli temsilcileriyiz. Osmanlı medeniyetini tarif ederken aslında toplum içerisinde farklı medeniyet içerisinde bulunan insanlar kendi inanç ve düşüncelerini yaşamışlar aynı zamanda ortak yaşama biçimine ortak kültüre katkı sağlamışlar. Yani birlikte yaşama anlayışını oluşturmuşlar.

“Akademi Rumeli Derneğimiz 2015 yılında kuruldu”

Akademi Rumeli 4 Proje Koordinatörü İbrahim Tarancı ise “Akademi Rumeli Derneğimiz 2015 yılında Edirne merkez olmak üzere Türk dilinin, Türk kültürünün, milli mensubiyet şuurunun tüm Evlad-ı Fatiha coğrafyasında yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla sosyal, kültürel, sportif ev eğitim faaliyetlerini düzenlemek üzere kurulmuş bir dernektir” diye konuştu.

Gagavuz Türkleri, Vali Özdemir ve protokole kendi kültürlerine ait kolaç denen bir ekmeğini ve tuz ile baharat ikram ettiler.