Altın Üçgende 6 bin kutu kandil simidi dağıtıldı

Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kandil Simidi ikramına Kadir Gecesinde de devam edildi. Gündüz tüm mahallelerde Kandil Simdi dağıtan belediye ekipleri akşamda camilerde kandil simidi dağıttı.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan itibaren kentin en önemli alanı olarak kullanılan ve altın üçgen olarak adlandırılan alanda yer alan Selimiye Cami, Eski Cami ve Üç Şerefeli Caminde Teravih Namazı sonrasında 6 bin kutu Kandil Simidi ikramında bulunuldu.

Edirne’den ve Edirne dışından gelen misafirler; Kandil Simidi ikramını gerçekleştiren belediye personeline ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkür etti.