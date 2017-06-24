Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 05:57

Avrupa yolunda bayram kuyruğu

Yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı nedeniyle bayram tatilini yurtdışında geçirmek isteyen binlerce kişi İpsala Gümrük kapısında kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Avrupa yolunda bayram kuyruğu

24 Haziran 2017 05:57


Cuma günü mesai saati bitimi ile birlikte başlayan Bayram tatili nedeniyle birçok kişi memleketine giderken, tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ise Cuma günü itibariyle yurt dışına çıkmaya başladı. Akşam saatleri itibariyle yoğunluk başladığı ve yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğunun oluştuğu İpsala Gümrük kapısında, tatil için yola çıkan yüzlerce kişi yurtdışına çıkmak için saatlerce beklemek zorunda kaldı.


Ipsala Gümrük Kapısındaki trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde daha da artması bekleniyor. Öte yandan Yunanistan Kipi Sınır Kapısında da işlemlerin yavas ilerlemesi nedeniyle Türkiye sınırına kadar sıra olduğu ve geçişin Türkiye sınırından itibaren kontrollü olarak verildiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:30
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:05
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!