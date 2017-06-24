Avrupa yolunda bayram kuyruğu

Cuma günü mesai saati bitimi ile birlikte başlayan Bayram tatili nedeniyle birçok kişi memleketine giderken, tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ise Cuma günü itibariyle yurt dışına çıkmaya başladı. Akşam saatleri itibariyle yoğunluk başladığı ve yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğunun oluştuğu İpsala Gümrük kapısında, tatil için yola çıkan yüzlerce kişi yurtdışına çıkmak için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Ipsala Gümrük Kapısındaki trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde daha da artması bekleniyor. Öte yandan Yunanistan Kipi Sınır Kapısında da işlemlerin yavas ilerlemesi nedeniyle Türkiye sınırına kadar sıra olduğu ve geçişin Türkiye sınırından itibaren kontrollü olarak verildiği öğrenildi.