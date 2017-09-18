Batı Trakya’da yağlı güreş coşkusu

Batı Trakya’da Kozlukebir Belediyesi tarafından düzenlenen Alantepe Yağlı Güreşleri’nde Edirne Belediyesi güreşçileri çeşitli dereceler elde etti.

Pazar günü Alantepe Yaylası’nda gerçekleştirilen güreşler öncesinde konuşan Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, uzun yıllardır devam eden Alantepe Yağlı Güreşleri’nin bundan sonraki yıllarda da Batı Trakya Türkleri tarafından sahiplenilerek düzenleneceğini söyledi. Alantepe güreşlerinin yapıldığı alanı her geçen yıl farklı hizmetlerle geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Rıdvan Ahmet, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a da güreşlere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Edirne Belediyesi’ni güreşlerde temsil eden Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da yaptığı açılış konuşmasında, Edirne Belediyesi’nin Batı Trakya’daki bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceğini ifade ederek, “Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan’ın sizlere selamlarını iletiyorum. Kendisinin her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan’a belediyenin verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.

Alantepe Yağlı Güreşleri’ne, Türkiye’nin Gümilcine Muavin Konsolosu Davut Ocak, bölge milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Güreşler sonucunda Alantepe Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Gümilcine’den Niyazi İbiş oldu. Finalde Edirne Belediyesi güreşçisi Soner Toto ile karşılaşan İbiş, rakibi Soner Toto’nun güreş sırasında sakatlık geçirmesi sonucunda başpehlivanlığı elde etti. Başpehlivanlık güreşlerinde Edirne Belediyesi güreşçisi Serkan Üğdüller üçüncü oldu.

Başaltı güreşlerinde ilk üç dereceyi Edirneli güreşçiler elde etti. Gürsel Umut birinci, Ufuk Yanık ikinci, Ayhan Aktürk ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Büyük Orta güreşlerinde de Umut Geleç birincilik, Yiğit Gider ikincilik elde etti.

Edirne Belediyesi davul-zurna ekibinin güreş havaları ile şenlendirdiği Alantepe Yağlı Güreşleri’nde, Gümilcineli Niyazi İbiş’in başpehlivanlığı elde etmesi, güreşi izleyen Batı Trakya Türkleri’nde büyük coşkuya neden oldu. Güreşlerde dereceye girenlere çeşitli para ödülleri ve hediyeler verildi.