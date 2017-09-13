Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 15:59

Belediyeden çevreye duyarlı sivrisinek mücadelesi

Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr.

Belediyeden çevreye duyarlı sivrisinek mücadelesi

13 Eylül 2017 15:59

Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak ekosisteme zarar vermeden sivrisinekle mücadele ettiklerini belirterek, ocak ve ağustos aylarında bin 392 noktada ilaçlama yaptıklarını söyledi.


Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi’nde "Vektör Ekolojisi ve Vektör Kontrolü" isimli panel düzenlendi. Panelde Prof. Dr. M.S. Dhillon, Prof. Dr. Norbert Becker, Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Doç. Dr. Sırrı Kar, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Dr. Filiz Günay konuşmacı olarak yer aldı.


Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesinin sivrisinekle nasıl mücadele ettiğini anlatarak, ocak ve ağustos aylarında bin 392 noktada ilaçlama yaptıklarını söyledi.


Edirne Belediyesi olarak çevreye, ekosisteme zarar vermeden mücadele ettiklerini belirten Tanrıkulu, "Kentte yaz aylarında artan sivrisineklerle mücadele etmek için Almanya’da 130 belediyenin ortaklaşa kurduğu Sivrisinekler ile Mücadele Vakfı (KABS) ile ortak proje hazırladık. Daha sonra nehirleri ve durgun suların yerlerini tespit ettik. Edirne’nin iki önemli şansızlığı var. Birincisi nehir taşkınlar, ikincisi ruhsatsız çeltik ekimi. Maalesef çeltik ekimi Edirne’nin mahallerine kadar gelmiş durumda. Biz bunu engelleyemiyoruz. Çünkü bunun cezası dönümü 35 TL. Bu iki nokta sivrisinekle mücadelede bizi çok geriye düşürüyor" dedi.


Sivrisinekle mücadelede doğaya ve çevreye zarar vermeyecek yöntemler kullanarak, Türkiye’deki örnek belediyelerden biri olduklarını belirten Tanrıkulu, "Halkımıza broşürler dağıtarak, evlerinde ve bahçelerinde almaları gereken önlemleri anlatıyoruz. Küçük tedbirler bile sivrisinekle mücadelede çok önemli. Edirne Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz biyolojik, mekanik ve bilinçlendirme çalışmalarıyla sivrisinekle çevreye zarar vermeden mücadele ediyoruz. Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın bahçelerinde mutlaka su bidonları yer alıyor. Küçük bir kapta kalan su bile bütün mahalleyi saracak kadar sivrisinek üretebilir. Biz bunun önüne geçebilmek için broşürler hazırlıyoruz. Halkımıza sivrisinekle nasıl mücadele etmeleri gerektiklerini anlatıyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç