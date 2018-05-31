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31 Mayıs 2018 17:01

Çeribaşı kirazında hasat başladı

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen ve büyük oranda ihraç edilen Çeribaşı kirazında hasat başladı.

Çeribaşı kirazında hasat başladı

31 Mayıs 2018 17:01


Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından markalaşma süreci başlatılan Çeribaşı kirazı 20 ülkeye ihraç ediliyor. Lezzetiyle dikkat çeken Çeribaşı kirazı yaklaşık 500 dönümlük alanda üretiliyor. Kiraz üreticisi Ahmet Karaca, kiraz hasadına başladıklarını ancak bu yıl verimin çok düşük olduğunu söyledi.


Ürünlerin kaliteli olduğuna belirten Karaca, "Ürünlerimiz uluslararası piyasa için çok kaliteli. Ancak verim geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 gibi bir ürün kaybımız var. Verim ciddi anlamda düşük kaldı. Geçen yıl 400 ton civarında bir verim elde etmiştik, bu yıl 100 tonu zor görürüz. İklim koşulları nedeniyle verim az. Başlıca sebebi küresel ısınmadır" dedi.




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