CHP’li belediye başkanından Rasim Ozan Kütahyalı’ya börekli tepki

Gürkan, "Bunların hiçbir yere sokulmaması lazım, çünkü işledikleri gerçekten bir insanlık suçudur" dedi.

Edirne’de faaliyet gösteren ve Boşnak börekleri ve ürünleri satan bir restoranda basın açıklaması düzenleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Boşnaklarla ilgili kullandığı sözler nedeniyle skandala imza atan Rasim Ozan Kütahyalı’yı sert sözlerle eleştirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk milleti denir"

Gürkan, Müslüman Boşnakların büyük Türk milletinin herkes gibi büyük, değerli ve anlamlı bir parçası olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda emeği geçen, can veren, kanını döken hiç kimseyi ’sen şusun’, ’sen busun’ diye ayırmamıştır. Demiştir ki; ’Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk milleti denir’. Sen Boşnaksın, Arnavutsun, Kürtsün, Çerkezsin dememiştir. Cumhuriyetin en büyük başarısı da budur. Farklı farklı etnik köken, inanç ve coğrafyadan gelen herkesi büyük Türk milleti aidiyeti altında, bölünmez Türkiye Cumhuriyeti toprakları altında ve gönderdeki şehitlerden kanını alan ay yıldızlı al renkli Türk bayrağının altında bir millet olarak toplamasını becermiştir" dedi.

"Asıl mesele büyük Türk milletinin bir ferdi ve parçası olabilmek"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, asıl meselenin büyük Türk milletinin bir ferdi olabilmek olduğunu vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki, bazı kendini bilmezler, bazı meczuplar, bazı zavallılar milleti etnik kökenleri ya da inançları itibariyle bölmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 94 yıldır en büyük başarısı, bütün inançları, bütün kültürleri, etnik kökenleri bir araya getirmesi ve ondan bu Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacak ve sonsuza kadar böldürmeyecek tek bir millet oluşturmuş olması. Biz yeri geldiğinde hepimiz Boşnak oluruz, Arnavut oluruz, Kafkas kökenli oluruz, Myanmar’daki Müslüman oluruz. Bunlar hepimizin gurur duyduğu kökenler ve inançlar. Ama asıl mesele büyük Türk milletinin bir ferdi ve parçası olabilmek" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir etnik köken sorgulanamaz"

Gürkan, hiçbir etnik kökenin, inancından, aidiyetinden, varoluşundan dolayı sorgulanamayacağını belirterek, "Küçümsenemez, hor görülemez, aşağılanamaz. Bunun bizim tarafımızdan da kabulü mümkün değildir. Tabii ki asil ve soylu Müslüman Boşnak kardeşlerimiz, bir meczubun, bir kendini bilmezin bir sözüyle değerlerinden bir şey yitirecek değildir. Müslüman Boşnaklar’ın Sırbistan’da Miloşeviç döneminde nasıl bir soykırıma tabi tutulduğunu ama bu soykırım süresince de nasıl dik ve onurlu bir duruş sergileyip mücadele ortaya koyduklarını herkes biliyor. Ben bu vesileyle sizleri Boşnak kardeşlerimizin o muhteşem böreğinden yemeğe davet ettim. Ama Srebrenitsa’da, Saraybosna’da, Mostar’da, Travnik’te aklınıza neresi gelirse gelsin bütün o bölgelerde soykırım süresince canını yitirmiş bütün Boşnak kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Tabii ki bilge kral Aliye İzzetbegoviç’i de o mücadele azmi için hem kutluyor, hem de Türk milletinin gönlündeki yerinin unutulmaz ve doldurulamaz olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum" dedi.

"Bu bir insanlık suçudur"

İsmi, sıfatı, kimliği kim olursa olsun bir insanın kökenine, inancına saygısızlık yapmanın, saldırıda bulunmanın kabul edilebilecek bir şey olmadığına değinen Gürkan, "Bu bir insanlık suçudur. Bu bir kendinden olmayanı hor görmek, aşağılamaktır. Bunu kim yapıyorsa yapsın kabul edilmesi mümkün değil. Hele hele bu zihniyetteki insanların halkın sürekli izlediği televizyon, gazete, radyo gibi ortak paydalarda yer alması gerçekten halkı derinden yaralıyor. Ve dolayısıyla biz insan olma, millet olma özelliklerimizi yitiriyoruz yavaş yavaş. Çünkü onlardan da mutlaka etkilenen var. Bunlar yanlış rol modeller. Hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan modeller" diye konuştu.

"Bunların hiçbir yere sokulmaması lazım"

Gürkan, "En son bu meczubun çalıştığı kanal işine son verdi. Bunların hiçbir yere sokulmaması lazım. Bunları kendi hayal dünyalarında bırakacaksınız, ne istiyorlarsa onu yaşasınlar ama toplumun gözü önünde olmaması gereken insanlar. Çünkü işledikleri gerçekten bir insanlık suçu. Hangimiz milliyetimizi seçme özgürlüğüne sahibiz? İnsanlar bunlarla gurur duyar. Türk doğduysanız Türklüğünüzü, Boşnak doğduysanız Boşnaklığınızı değiştirir misiniz? O anne ve babanızdan size gelen bir özellik, genetik o. Her milletten bir takım meczuplar, insanları bölmeye çıkan zavallılar çıkabilir. Bu o milleti bozmaz, küçük düşürmez. Ama sizin bireysel olarak yaptığınız bir hata insanları üzüyorsa, yaralıyorsa, gururu olan etnik kimliğine dokunuyorsa bunun kabul edilmesi mümkün değil" ifadelerini kaydetti.