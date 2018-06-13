Çiftçi TMO’dan memnun

TMO’da, buğdayın kilogram fiyatı, özelliklerine göre ortalama 90 kuruş ila bir lira 10 kuruş arasında işlem görüyor.

Buğdayını bir an önce tarladan toplayarak satmak isteyen çiftçiler, ürünü piyasadan daha yüksek fiyattan alan TMO’nun yolunu tutuyor. TMO’nun “http://randevu.tmo.gov.tr” internet adresinden randevu alan üretici, kamyon ve römorklarıyla TMO Edirne şubesinin önünde kuyruğa giriyor. Çiftçiler, tüccarın buğdayın kilogram fiyatını TMO’ya göre daha düşük aldığını ifade ediyor.

Kuyrukta buğdayını satmak için sırada bekleyen Ahmet Alkan, "Tüccarlar buğdayın kilogramını TMO’ya göre çok düşük alıyor. 10-12 kuruş fark oluyor. Bu tona vurulduğunda çok para ediyor. TMO çiftçinin garantisi. Buğdayın özelliklerine göre fiyat belirleniyor burada. TMO olmasa durumumuz çok kötü. Tüccar da üreticiden aldığı ürünleri zaman zaman TMO’ya satıyor ve kar yapıyor" dedi.

TMO, üreticiden satın aldığı buğdayın ödemesini 10 gün içinde yapıyor.