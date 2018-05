Coğrafi tescilli Edirne Beyaz Peyniri hakkettiği üne kavuşuyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı Mustafa Emre Alp, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin hazır bulundu.

Edirne’de faaliyet gösteren peynir üreticilerinin yer aldığı toplantıya; Yardımcı Ltd. Şti.’den Mustafa Yardımcı, Nurlu Süt Ürünleri Sanayi Ltd. Şti.’den Saim Haydar Uncular, Tam Gıda Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti.’den Erkan Tam, Mevar Süt Ürünleri Ltd. Şti.’den Mehmet Pekgirtine, Orhun Peynircilik Ltd. Şti’den Murat Orhun, Yayla Turizm Gıda A.Ş.’den Kemalettin Uslu katılarak konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Coğrafi Tescilli Edirne Beyaz Peynirinin hak ettiği üne kavuşması adına yapılabilecek tanıtım ve pazarlama çalışmaları üzerine istişarelerde bulunulan toplantıda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Bir süredir Edirne Beyaz Peyniri ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce belirlediğimiz yol haritası kapsamında bazı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda üreticilerimiz paketleme konusunda ilerlemeler kaydettiler ve tüketici bu durumdan çok memnun kaldı. Bununla birlikte katıldığımız fuar ve heyet organizasyonlarında gerçekleştirdiğimiz tanıtımlarla tescilli ürünümüzü her geçen gün daha geniş kitlelere tanıtıyoruz. Şu an üreticilerimiz ham madde sıkıntısı sebebiyle kapasite artırımına gitmekte sıkıntı yaşıyorlar. Biz hem bu ham madde sıkıntısına yönelik neler yapabiliriz hem de ürettikleri ürünlerin katma değerini nasıl artırabiliriz konuları üzerinde yoğunlaşarak yol haritamızdaki işlere devam ediyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı da bu konuda bize gereken desteği vermek üzere çalışmalarını hızlandırdı. Böylece hep birlikte daha etkin bir şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya katılan peynir üreticileri, bir araya gelip bu konuları istişare etmelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerinin de ürünlerinin katma değerini artıracak çalışmalarda aktif rol alacaklarını ve birlikte projeler üretmeleri gerektiği hususunda görüş birliğine vardı.