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19 Eylül 2017 15:19

Edirne Belediye Bandosu’na Bulgaristan’dan özel davet

Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan’ın Veliko Tırnovo kasabasının Bağımsızlık Festivali’ne katılacak.

Edirne Belediye Bandosu’na Bulgaristan’dan özel davet

19 Eylül 2017 15:19

Bağımsızlık Festivali kapsamında askeri bandoların katıldığı festivale Edirne Belediye Bandosu, ilk sivil bando unvanıyla katılacak.


Bulgaristan’ın Veliko Tırnovo kasabasında Bağımsızlık Festivali, 21-25 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Edirne Belediye Bando Şefi Süleyman Uysal, özel davetle festivale katıldıklarını belirterek, “Bizi festivale layık gördükleri için teşekkür ederiz. Katkılarından dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a da teşekkür ederiz. Başkanımız anlayış gösterip bizi festivale gönderdi. Yarın Bulgaristan’da olacağız” dedi.




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