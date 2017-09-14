Edirne Belediyesi yeni sesler arıyor

Edirne Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu seçmeleri ile Edirne Belediyesi Çocuk Korosu seçmeleri 1 Ekim Pazar Günü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çocukların müziğe ilk adımlarını atmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan Edirne Belediyesi Çocuk Korosu ile Türk Halk Müziği Topluluğu’na yeni sesler kazandırmak amacıyla seçmeler yapılacak. Çocukları sanata ve spora yöneltmek amacıyla 2014 yılında Belediye Çocuk Korosu’nu kurduklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Müzik ruhun gıdasıdır. Çocuklarımızı küçük yaşta müzikle buluşturarak, onları hayata daha sağlam adımlar atlarını istiyoruz. Bu nedenle 3 yıl önce kurduğumuz koraya yeni sesler arıyoruz” dedi.

Seçmelerin 1 Ekim Pazar günü saat 12.00 ile 16.00’da Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirileceğini ifade eden Gürkan, “6 ile 13 yaş arasındaki müzik kulağına sahip çocuklarımız seçmelere katılabilir” dedi.

Seçmelere katılmak için gerekli şartlar ise şöyle:

“6-13 yaş arasında olmak. İyi bir müzik kulağına sahip olmak. Aday koristler için gelişmeye açık bir sese sahip olmak. Saz elemanı olacaklar için (klavye, keman, gitar, mandolin, flüt, ritim saz) enstrümanlarını doğru ezgisel akışta ve temiz seslerle çalabilmek.”

THM korist seçmeleri

Belediye bünyesinde oluşturulan ve Edirne halkına ücretsiz olarak bugüne kadar verdiği onlarca konserle büyük beğeni toplayan Şef Yaşar Özel yönetimindeki Türk Halk Müziği Topluluğu’na da yeni sesler aradıklarını belirten Gürkan, “Ses ve enstrüman dalanda gönüllü olarak topluluğa katılmak isteyenler de 1 Ekim Pazar günü saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek olan seçmelere katılabilir. Türk Halk Müziği’ne gönül veren tüm vatandaşlarımızı seçmelere davet ediyoruz” dedi.

Seçmelere katılmak için gerekli şartlar şöyle:

“Korist ve saz elemanı seçimlerinde; 16 yaş ve üzerinde bulunmak, istenen ritim ve sesleri doğru olarak tekrar etmek. Kendisinin seçtiği 2 adet türküyü doğru biçimde seslendirmek. Kendisinin seçtiği 2 adet türküyü doğru ve temiz seslerle çalabilmek.”