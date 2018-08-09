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09 Ağustos 2018 14:05

Edirne Belediyesini müfettişler 8 aydır inceliyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, mülkiye müfettişlerinin Aralık ayından bu yana aralıklarla belediyeyi incelediğini söyledi.

Edirne Belediyesini müfettişler 8 aydır inceliyor

09 Ağustos 2018 14:05

Başkan Gürkan, müfettişlerin belediyeyi incelemeleriyle ilgili, “Çiğ et yemedik ki karnımız ağrısın” dedi.


Başkan Gürkan, Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrenci ve aileleriyle, Söğütlük Kent Ormanı Kahvaltı Salonunda bir araya geldi. Kahvaltının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürkan, yaklaşık 9 aydır Edirne Belediyesinin aralıklarla müfettişler tarafından incelendiğini belirterek, “Ben müfettişlere ‘Belediyeyi didik didik araştırabilirsiniz” dedim. Bir sıkıntımız çıkmadı Allah’a şükür. Bu günlerde belediyeyi incelemek için 4 Mahalli İdareler Kontrolörü geldi. İncelemeler devam ediyor” dedi.



“Başıboş atların sahibi var”


Kentin sorunlarından biri olan başıboş atlarla ilgi konuşan Başkan Gürkan, “Başıboş atların sahibi var. Kentte dolaşan tüm atların sahiplerinin bizde isim listesi var. At bir sokak hayvanı değil. Sahipsiz kedi, köpek olsa belediye sahip çıkar. Biz bu konuda çok hassasız” dedi.




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