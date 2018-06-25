Edirne Kırkpınar Yüzme Kupası’na ev sahipliği yapacak

Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşen Olimpik Yüzme Havuzu’nun ilk organizasyonu, Kırkpınar Yüzme Kupası olacak. Bu organizasyonla Tarhi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Güven Duvan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilciliği ve Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, "4-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Olimpik Yüzme Havuzu’nda Kırkpınar Yüzme Kupası’nı gerçekleştireceğiz. Olimpik Yüzme Havuzumuz ilk etkinlik olarak Kırkpınar Yüzme Kupası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye genelinden ve Yunanistan yüzme kulüplerinin katılacağı yüzme müsabakalarında 9-14 yaş kategorisindeki sporcular yarışacak. Edirne’den 8 yüzme spor kulübü ve sporcularının katılacağı organizasyonda gelen kulüplere yüzme havuzunun tanıtımı yapılacak. Tarihi Kırkpınar’a değerinin geçmiş yıllarda olduğu gibi başta yüzme camiası olmak üzere sporun her branşına yayılmasını temenni ediyoruz. Amacımız tamamen ata nsporumuz olan yağlı güreşlerin olimpiyatı Tarhi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin tanıtımına katkı sunmaktır. İlerleyen yıllarda devamını sağlayarak uluslararası anlamda başarılı organizasyonlara marka değeri oluşturmak istiyoruz" dedi.