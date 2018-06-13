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13 Haziran 2018 12:06

Edirne trafik kazası: 1 ölü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir tırın balya yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edirne trafik kazası: 1 ölü

13 Haziran 2018 12:06


Uzunköprü ilçesinde yeni çevreyolu köprüsünde seyir halinde olan C.B yönetimindeki tır, saman balyası yüklü traktöre arkadan çarptı. Tır şoförü C.B ve traktörde bulunan R.F. ağır yaralı olarak Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. Traktör sürücüsü R.F. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ağır yaralı olan tır şoförü C.B.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Demir bariyerlere çarpıp 200 metre sürüklenerek yan yatan tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Çevreyoluna savrulan saman balyaları nedeniyle trafik iki taraflı aksadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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