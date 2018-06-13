Edirne trafik kazası: 1 ölü

Uzunköprü ilçesinde yeni çevreyolu köprüsünde seyir halinde olan C.B yönetimindeki tır, saman balyası yüklü traktöre arkadan çarptı. Tır şoförü C.B ve traktörde bulunan R.F. ağır yaralı olarak Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. Traktör sürücüsü R.F. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ağır yaralı olan tır şoförü C.B.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Demir bariyerlere çarpıp 200 metre sürüklenerek yan yatan tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Çevreyoluna savrulan saman balyaları nedeniyle trafik iki taraflı aksadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.