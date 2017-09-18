Edirne’de Ahilik Haftası kutlamaları

Edirne’de yılın ahisi Uzunköprü ilçesinin sanayi sitesi başkanı ve kentin esnaflarından Hasan Yılmaz oldu.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle Ahilik Haftası’nın ülkenin her yerinde kutlandığını hatırlattı.

Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Emin İnağ, “Her yıl olduğu gibi Ahilik Haftası Edirne’de de kutlanıyor. Ahilik aslında atılan çok güzel bir tohum çünkü ahlaklı olmayı, dürüstlüğü, doğruluğu öğreten bir sistem. Günümüzde de bu sistem Sosyal Güvenlik Kurumu olarak hizmet vermekten. Çok iyi bir sistem, bu sistemi uygulamak aslında esnaflarımız için olmazsa olmaz. Bizler de bu haftayı kutlamayı esnaflar olarak kendimize bir borç biliyoruz. Bu yıl da yılın ahisi seçilen Hasan Yılmaz beye Perşembe günü ahilik şeddini kuşandıracağız” dedi.