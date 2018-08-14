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14 Ağustos 2018 18:51

Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

14 Ağustos 2018 18:51


Kaza, Yenice köyü yakınlarında meydana geldi.


Keşan-Enez istikametinde seyreden Ahmet Çetin yönetimindeki 34 ZJ 0452 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Atıf Topçu yönetimindeki 59 AZ 386 plakalı otomobil, Yenice köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.


Kazada, otomobil içerisinde sıkışan Topçu olay yerinde, 34 ZJ 0452 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Küçük kaldırıldığı Enez Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.


34 ZJ 0452 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Çetin ile aynı araçta bulunan Nesibe Çetin yaralanırken, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nesibe Çetin’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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