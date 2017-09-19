Edirne’de Gaziler Haftası kutlamaları

Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Çalış, “Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. İşte bu değerlerden bir tanesi gaziliktir” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü törenine, Edirne Valisi Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Çalış, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler ve aileleri katıldı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende Edirne Valisi Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Çalış’ın kurumları adına çelenkleri sunmasının ardından konuşmalarla devam edildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Demir, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aramızdan ayrılmış gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, şu an hayatta olan tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Edirne Muharip Gaziler Derneği binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Dernek binası bahçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi gezildi.