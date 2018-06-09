Edirne’de mezarları kazan 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mezarlık’ta bazı kişiler tarafından kazı yapıldığı bilgisini alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan takip sonucunda ekipler, kazı yapan kişileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve İnceleme ekipleri, kazılan mezarlıklarda inceleme yaptı. Şüpheliler H.Y. (28), N.A. (44), Ş.Y. (37) ve H.T. (36) hakkında emniyetteki ifadelerinin ardından izinsiz kazı yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.