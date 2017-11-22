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22 Kasım 2017 16:34

Edirne’de Rol Model Kadın Girişimci Buluşmaları konferansı

Edirne’de, Global Girişimcilik Haftası kapsamında Rol Model Kadın Girişimci Buluşmaları konferansı düzenlendi.

Edirne’de Rol Model Kadın Girişimci Buluşmaları konferansı

22 Kasım 2017 16:34


Global Girişimcilik Haftası Rol Model Kadın Girişimci Buluşmaları Konferansı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


Birçok başarılara imza atan modacı Yaşariye Doğan ile işletmeci Necla Yeşilbahçe’nin rol model olarak davet edildiği konferansta konuşan Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan, “CHP, AK Parti ve MHP’den kadın meclis üyelerimizin 3,5 yılda yaptığı, benim de Belediye Başkanı olmam sıfatıyla ucundan tutuğum birkaç çalışmadan bahsedeceğim. Kadın meclis üyelerimizin ilk işleri 2015 bütçesini Toplumsal Cinsiyete Duyarlı hale getirmek oldu. Bu projeyi 2015 yılında uyguladılar ve en başarılı belediye seçildik. 2015 yılında meclisimize bir karar getirdiler; ‘kadına şiddet, taciz, uyuşturucu kullananlara biz Edirne Belediyesi’nin sınırlarında toplu ulaşımda çalışma ruhsatı vermiyoruz. Biz o gün bu kararı aldık. Edirne’mizde Zübeyde Hanım Kadın Merkezi’miz vardı. Onun ardından Özgecan’ın adını taşıyan ikinci kadın merkezimizi hizmete açtık. Atatürk’ün 1934 yılında kadınlara milletvekili seçilme hakkı vermesinden sonra 1935’te yapılan ilk parlamento seçimlerinde Türkiye’de 18 kadın milletvekili oldu. Bunlardan biri Dr. Fatma Şakir Memik. Üçüncü kadın merkezimize de Dr. Fatma Şakir Memik’in ismini verdik” dedi.


Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme çalışması kapsamında kadın şoförlerin toplu taşımada yer aldığını ifade eden Gürkan, bu konuyla ilgili de ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump twit attığını ve bu konunun gündem oluşturduğunu söyledi.


TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının önemine değindi.


Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım da, TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan’ın kadınlar için önemli bir rol model olduğunu söyledi.


ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise, kadın girişimcilerin önemine değinerek, “Kadınlarımız ülkemizin ve şehrimizin ekonomisinde söz sahibi. Kadın girişimcilere elimizden geldiğince destek oluyoruz. Çünkü kadınlar yaptıkları işlerde gerçekten çok başarılılar ve işlerinin takipçisiler” ifadelerini kullandı.




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