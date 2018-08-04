Edirne’de saman balyası sıkıntısı

Ortalama 25 kilogram ağırlığında saman balyası stoklarda 12 TL’den alıcı buluyor. Özellikle Edirne’de üretilen saman balyası Ege bölgesindeki saman tüccarları tarafından rağbet görüyor. Edirne’de saman satarak geçimini sağlayan bazı kişiler, saman balyalarını stok yaparak fiyatının yükselmesini bekliyor. Saman ihtiyacını karşılamayan çiftçiler, anızlarda aşırı yağışlarla büyüyen otları biçip kurutarak ot balyası yapıyor.

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, saman fiyatlarının yüksek olmasının nedenini stok yapan kişilere bağlayarak, “Herkesin bir ticareti vardır amenna bir takım kişiler para kazanmaya çalışıyor ona lafımız yok. Samanı stok yapanlar var. Ben bir üreticiyim. Benim de işletmem var, saman da alıyorum. Üreticinin nasıl derdiyse benim derdim yani bu. İsim vermek istemiyorum. Biz fiyat verdik ‘10 Lira’ya tarladan alalım nakliyesi de dahil.’ Alacağımız balya 10 bin, 15 bin balya. Stok yapacağını söyledi. O hayvanları bakacağım ve bir yerden balya bulmam lazım. Birileri çıkıyor ‘Türkiye saman dahi ithal ediyor’ diyor. Peki ne yapacağız? Stoklarda etken bu sene biraz buraları ilk dönemde yağış almadı. Geçen yıl gibi saman balyasında üretim de olmadı. Ama bu üretim noksanlığını da fırsata çevirenler oldu. Hayvanın riski ile uğraşanlar oldu. Bunlarda bu piyasada var ve biz biliyoruz. Ben teklif ediyorum para da kazanıyor ona rağmen stok yapacağını söylüyor. 12 Lira’ya satacaksın da ne olacak? Ama bunun bir çözümü olmalı. Bu defa adam ithal getirmek zorunda kalıyor hayvanı aç ölecek hali yok ya? Bu yıl samanın bu pozisyona gelmesinin birinci nedeni Cenabı Allah’tan geçen yıl bolluk oldu. Bu yıl buğdayda biraz kıtlık oldu. Bunu biraz fırsata döndürdüler. Son gelen yağışlarla stoklarında olanları da göreceğiz” dedi.

“Otları kurutuyorum balya bağlayacağım”

Suiçmez son olarak, “Şu anda kendi işletmemden söz ediyorum. Çayır biçme makinemle anızlardaki otları biçiliyor. 500 dönüm oldu yer biçiyorum. Cenabı Allah verdi yine. Şu anda biçtiğim otları kurutuyorum balya bağlayacağım. Onlar samanlarını stokta tutsunlar. Hiçbir besin değeri yok ama saman glikozdur. Hayvanın yediklerini öğütebilmesi için yediği yemleri tam anlamıyla vücuduna alabilmesi için mutlaka samana ihtiyaç var. Hayvan glikoz yemeli. En fazla glikozda samanda var. Bizim burada yem bitkileriyle ilgili sıkıntımız var doğrudur. Bu da Türkiye’nin bir gerçeği. Trakya’da Edirne’de ne kadar yonca ekilişi var? Bunu bir türlü geliştiremedik. Biz bunun burada sektörünü yapamadık. Yonca bize Iğdır, Konya, Karaman gibi farklı yerlerden geliyor. Yonca hayvancılığın olmazsa olmazı. Protein değeri yüksek 18 proteinli bir yem bitkisi. Slaj son yıllarda desteklemelerle bölgemizde yeni yeni yeterli hala geldi. Yem açığımız var" diye konuştu.