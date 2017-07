Edirne’nin mülki amirine davullu zurnalı Kırkpınar daveti

Edirne Valisi Günay Özdemir, tüm pehlivanlara başarılar dilediğini söyledi.

Kırkpınar Davul Zurna Ekibi, Edirne Valisi Günay Özdemir’i 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti. Bu yıl 656’ıncısı gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında, Kırkpınar Davul Zurna Ekibi, Edirne Valisi Günay Özdemir’i ziyaret ederek, Kırkpınar’a davet etti. 20 zurna, 20 davul ve şeften oluşan 41 kişilik ekip, geleneksel Kırkpınar’a davet turunda Edirne Valiliği bahçesinde toplanarak, Edirne Valisi Günay Özdemir’e çiçek verdi ve mini bir de gösteri yaptı.

"Güç, kuvvet, Yüce Mevla’nın bir emanetidir"

Edirne Valisi Günay Özdemir de tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi yayımladığı mesajında, “Türklerin Rumeli’ye geçişi ve Edirne’nin fethi ile başlayan, asırlardır kesintisiz devam eden tarihi Kırkpınar’a kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk akıncıları Ali ile Selim’in başlattığı ve 656 yıldır aralıksız süren Kırkpınar; kendine has gelenekleri, ögeleri, ağası ile UNESCO’nun ’’Somut Olmayan Kültürel Miras’’ listesine girerek bir dünya markası olmuştur. Şimdi bize düşen görev 656 yıldır süregelen ve olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Kıkrpınar Yağlı Güreşleri’ni özüne ve kendine has kimliğine dokunmadan, gelecek nesillere aktarmaktır. Er meydanı ve Türk güreşi de, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir. Kırkpınar’ın; ağalık, altın kemer, zembil, kispet, cazgır, davul-zurna, peşrev, yağlanma, pehlivan ve başpehlivan gibi özel unvanları ve uygulamaları vardır. Yağlı güreş tarihi süreci içinde kendi disiplini içinde, vücut oyunları geliştirmiştir. Pehlivanlar, güreşe başlarken yaptıkları peşrevin başlangıcında, diz çöküp, sağ elini toprağa dokundurduktan sonra, üç defa dizine, dudaklarına ve başına götürürler. Sadece peşrevdeki bu hareket bile ’Ey pehlivan! Gücün, ustalığınla mağrur olma, topraktan geldin, yine toprak olacaksın, güç, kuvvet, Yüce Mevla’nın bir emanetidir. Bunların hesabını vereceksin’ manasındadır. İşte bu nedenle Kırkpınar’ın her ögesini, en ince ayrıntısına kadar bilmeli bu ata sporumuzun kuru kuruya bir güreş olmadığını tüm cihana anlatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye’nin başpehlivanının belli olduğu ve bu sene 656.sı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’ne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşarken, Edirne’ye gelen yerli ve yabancı konuklara hoş geldiniz diyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.